Погода в Москве на 2 октября 2019 года: дождь и сильный ветер
Погода в Москве на 2 октября 2019 года будет по-осеннему пасмурной. Небо затянут облака, местами по городу пройдет небольшой дождь, а ветер юго-западного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду.
Местами порывы могут достигать даже 12-17 м/c, при том что температура воздуха днем будет колебаться в пределах +13..+15 градусов. В ночь на четверг столбики термометров опустятся незначительно - до +11..+13 градусов, однако это лишь временное потепление.
Согласно прогнозу Гидрометцентра России, к выходным температура в столице резко понизится и ночью будет опускаться до 0.
Атмосферное давление немного понижено - 740 миллиметров ртутного столба, а ведь еще день назад оно было рекордно низким для начала октября - 730 мм рт. ст. Сайт kp.ru писал, что особо плохо себя могли почувствовать люди, у которых есть проблемы с сосудами и давлением.
ИСТОЧНИК KP.RU
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