В Подмосковье задержали мужчину за хранение 4 тысяч боеприпасов

СЕГОДНЯ 12:02 2019-10-02T12:02:26+03:00

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В Подмосковье сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в незаконном хранении оружия и боеприпасов. 40-летний житель Балашихи ранее уже имел судимость.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, оружие было найдено у подозреваемого во время обыска его дачи в Богородском округе.

«Полицейскими обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с 3 автоматами «Калашникова», 4 винтовками, 2 из которых «Мосина», револьвером «Наган», пистолетом «Лидер» и ружьем «Бекас». Также изъяты основные части к оружию и около 4 тысяч боеприпасов различного калибра», – цитирует начальника пресс-службы Татьяну Петрову сайт телеканала «Звезда».

Отмечается, что охотничье ружье и два автомата вопросов у сотрудников полиции не вызвали, а вот все остальное оружие и боеприпасы были отправлены на экспертизу.

В отношении владельца арсенала возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия. Мужчина отпущен под подписку о невыезде, передает газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU