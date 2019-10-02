2019-10-02T13:15:03+03:00
Общество

В Москве резко упало содержание кислорода в воздухе

Метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Содержание кислорода в столичном воздухе ниже нормыСодержание кислорода в столичном воздухе ниже нормыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Содержание кислорода в московском воздухе опустилось значительно ниже нормы. Также наблюдается пониженное атмосферное давление - 741 миллиметр ртутного столба, и неустойчивый геомагнитный фон.

Синоптики предупреждают, что метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание в эту среду, 2 октября. Даже незначительные перепады параметров создают дополнительную нагрузку на организм.

В зоне риска находятся люди с ослабленным иммунитетом, а также хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхо-легочной, опорно-двигательной и нервной системы. Вероятность их обострения и возникновения метеопатических осложнений увеличивается почти в два раза.

"Профилактика, лечение имеющихся недугов помогут снизить эти обострения, а занятия спортом, лечебной физической культурой, и использование природных средств для улучшения иммунитета, повышения защитных сил в переходные сезоны года просто необходимо", - сообщается на портале "Метеоновости".

Сайт kp.ru писал, что в минувший вторник москвичи также могли чувствовать себя плохо. Атмосферное давление опустилось до рекордных 730 мм рт. ст., что могло серьезно сказаться на самочувствии лиц, у которых есть проблемы с сосудами и давлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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