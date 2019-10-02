2019-10-02T13:26:24+03:00
Москва

Новые выделенные полосы появятся в Москве

В октябре откроют четыре новых полосы для общественного транспорта
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве появятся новые выделенные полосыВ Москве появятся новые выделенные полосыФото: "КП" Архив
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С 7 октября на четырех столичных улицах появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта. Их организуют на тех участках, где автобусы и троллейбусы регулярно задерживаются на маршруте из-за плотного потока машин.

Отмечается, что протяженность каждой новой полосы не превысит одного километра.

«Мы стараемся вводить короткие выделенные полосы – только на тех участках улиц, где чаще всего возникают дорожные заторы. Благодаря «выделенкам» движение городского транспорта становится быстрее и равномернее. Пассажиры могут более точно планировать время в пути», – цитирует представителя пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы РИАМО.

Добавим, что на участках, где появятся новые выделенные полосы, курсируют 25 маршрутов наземного городского транспорта. В этих районах автобусы и троллейбусы ежедневно перевозят порядка 120 тысяч пассажиров.

До конца года в Москве планируется открыть еще девять «выделенок», семь из которых также будут короткими — не более одного километра, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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