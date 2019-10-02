2019-10-02T14:05:08+03:00
Происшествия

Смертельная авария с тремя фурами и легковушкой произошла на Киевском шоссе

В ДТП погиб водитель легковушки
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В ДТП на Киевском шоссе погиб один человекВ ДТП на Киевском шоссе погиб один человекФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В среду, 2 октября, на трассе М3 «Украина» произошла массовая авария. Из-за крупного ДТП в регионе пришлось полностью перекрыть движение в сторону Москвы.

Ночью на Киевском шоссе столкнулись три фуры и один легковой автомобиль. В результате аварии погиб водитель малолитражки.

Сообщается, что один из грузовиков резко остановился из-за того, что у него пробило колесо. Водитель легковушки не успел отреагировать вовремя и на полной скорости врезался в машину. Позже он сам вызвал сотрудников ГИБДД и остался ждать их в салоне, передает Пятый канал.

Однако спустя какое-то время, еще до приезда полиции, еще один грузовой автомобиль на полном ходу врезался в легковушку, превратив ее в груду железа. У водителя, находившегося внутри, шансов выжить не было.

На место аварии прибыли сотрудники полиции и экстренны службы. Медики констатировали смерть водителя легкового автомобиля. О состоянии остальных участников аварии не сообщается, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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