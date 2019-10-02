Смертельная авария с тремя фурами и легковушкой произошла на Киевском шоссе
В среду, 2 октября, на трассе М3 «Украина» произошла массовая авария. Из-за крупного ДТП в регионе пришлось полностью перекрыть движение в сторону Москвы.
Ночью на Киевском шоссе столкнулись три фуры и один легковой автомобиль. В результате аварии погиб водитель малолитражки.
Сообщается, что один из грузовиков резко остановился из-за того, что у него пробило колесо. Водитель легковушки не успел отреагировать вовремя и на полной скорости врезался в машину. Позже он сам вызвал сотрудников ГИБДД и остался ждать их в салоне, передает Пятый канал.
Однако спустя какое-то время, еще до приезда полиции, еще один грузовой автомобиль на полном ходу врезался в легковушку, превратив ее в груду железа. У водителя, находившегося внутри, шансов выжить не было.
На место аварии прибыли сотрудники полиции и экстренны службы. Медики констатировали смерть водителя легкового автомобиля. О состоянии остальных участников аварии не сообщается, передает сайт argumenti.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU