Погода в Москве на 3 октября 2019 года: потеплеет до +21

СЕГОДНЯ 07:18 2019-10-03T07:53:33+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 3 октября 2019 года

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Погода в Москве на 3 октября 2019 года будет пасмурной, но очень теплой для второго месяца осени. Температура воздуха днем поднимется до +19..+21 градуса, а в ночь на пятницу столбики термометров опустятся до +12..+14 градусов.

Местами по городу ожидается небольшой кратковременный дождь. Даже синоптики Гидрометцентра России прогнозируют сильный ветер. Воздушные потоки южного направлению разовьют скорость 5-10 метров в секунду, а иногда порывы могут достигать даже 15 м/с.

Атмосферное давление лишь слегка пониженное - 742 миллиметра ртутного столба. При том, что еще в среду в московском воздухе наблюдалось пониженное содержание кислорода, а во вторник давление атмосферы опустилось до рекордно низких - 730 мм рт. ст.

Сайт kp.ru писал, что все эти дни жители столицы могли чувствовать недомогание.

ИСТОЧНИК KP.RU