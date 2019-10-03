Погода в Москве на 3 октября 2019 года: потеплеет до +21
Погода в Москве на 3 октября 2019 года будет пасмурной, но очень теплой для второго месяца осени. Температура воздуха днем поднимется до +19..+21 градуса, а в ночь на пятницу столбики термометров опустятся до +12..+14 градусов.
Местами по городу ожидается небольшой кратковременный дождь. Даже синоптики Гидрометцентра России прогнозируют сильный ветер. Воздушные потоки южного направлению разовьют скорость 5-10 метров в секунду, а иногда порывы могут достигать даже 15 м/с.
Атмосферное давление лишь слегка пониженное - 742 миллиметра ртутного столба. При том, что еще в среду в московском воздухе наблюдалось пониженное содержание кислорода, а во вторник давление атмосферы опустилось до рекордно низких - 730 мм рт. ст.
Сайт kp.ru писал, что все эти дни жители столицы могли чувствовать недомогание.
ИСТОЧНИК KP.RU
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