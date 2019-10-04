В подмосковном ДТП с маршруткой пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 14:14 2019-10-04T14:14:56+03:00

В подмосковном ДТП пострадали пять человек Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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Утром в пятницу, 4 октября, в подмосковных Химках произошла авария с участием маршрутного такси. ДТП случилось около половины одиннадцатого на улице Пожарского.

В результате аварии травмы получили пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в областном управлении полиции.

«Произошло столкновение маршрутного транспортного средства и легковой машины Mercedes. В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних детей», - цитирует сообщение ведомства интернет издание «Подмосковье сегодня».

На место аварии сразу прибыли сотрудники экстренных служб. Врачи "скорой помощи" оказали медицинскую помощь всем пострадавшим.

Автоинспекторы изучили место столкновения. Сотрудникам полиции предстоит установить причины и обстоятельства автомобильной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU