2019-10-07T13:32:32+03:00
Москва

В Москве более 1,5 млн человек сделали прививку от гриппа

Вакцинацию можно пройти как в поликлинике, так и в мобильном пункте
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Более миллиона москвичей сделали прививкиБолее миллиона москвичей сделали прививкиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Москве более полутора миллионов человек сделали прививку от гриппа. Прививочные кабинеты работают в городских поликлиниках уже около месяца, здесь можно пройти вакцинацию совершенно бесплатно по полису ОМС.

Помимо этого около станций столичного метро работают 31 мобильный прививочный пункт. Еще три точки, где можно сделать прививки, установлены около станций МЦК, две - во флагманских центрах госуслуг «Мои документы» и один рядом с железнодорожной платформой. Так заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что порядка 130 тысяч предпочли сделать прививку не в поликлинике, а по пути на работу или домой.

«Опыт работы павильонов "Здоровая Москва", которые завершили работу в прошлые выходные, показал, что заботу о здоровье удобно совмещать с другими делами – например, с прогулкой в парке на выходных», - цитирует Ракову Москва 24.

Чтобы сделать бесплатную прививку в мобильном пункте города при себе необходимо иметь только паспорт. Мобильные точки, где проводят вакцинацию, будут работать до 1 ноября, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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