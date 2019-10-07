В Подмосковье задержали серийного вора, совершившего около двух десятков краж

СЕГОДНЯ 13:49 2019-10-07T13:49:52+03:00

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В подмосковной Шатуре сотрудники полиции задержали серийного вора, которых совершил девятнадцать краж на сумму более трехсот тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Чаще всего 29-летний преступник похищал велосипеды, реже — другое имущество. Мужчина проникал в гаражи, подъезды, хозяйственные постройки и забирал оттуда то, что приглянется. При обыске его квартиры стражи порядка нашли восемь ранее похищенных велосипедов, все их вернули законным владельцам.

«В ходе дальнейших мероприятий оперативниками установлена причастность злоумышленника к совершению 16 эпизодов краж велосипедов и три - личного имущества. Общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Преступника решено было отправить под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело о краже. Теперь вору грозит до 10 лет тюремного заключения, пишет РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU