Мать, родившегося с первым зубом младенца, объяснила феномен

СЕГОДНЯ 17:35 2019-10-07T17:35:34+03:00

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В подмосковных Мытищах родился ребенок с редкой особенностью. Всего на второй день после рождения у малышки прорезался первый зубик.

Мама необычной девочки родила двойню, но только одной из девочек врачи заметили бугорок на десне. После рождения двойняшки были помещены в реанимацию для интенсивной терапии, а уже через пару дней неонатолог заметил, что у девочки кожица на бугорке лопнула и прорезался первый зуб.

«Это второй случай в нашей практике за последние 7 лет. Чаще всего такой феномен связан с повышенным содержанием витамина D и кальция в организме женщины в период вынашивания ребенка или с поверхностным расположением первичных источников зубов», - рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Мытищинской больницы Минздрава МО Елена Малик сайту mk.ru.

Счастливая мама подтвердила теорию и призналась, что во время беременности ела очень много продуктов, богатых кальцием: творог, молоко, инжир и шпинат. Кроме того женщина добавила, что принимала поливитамины, потому что боялась, что ее малышки не дополучат необходимые микроэлементы.

Однако, даже если молодая мама и переусердствовала, медики не видят в этом повода для беспокойства. За зубом нужно будет тщательно следить, в будущем он может оказаться слабее других молочных зубов.

ИСТОЧНИК KP.RU