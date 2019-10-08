В новой Москве могут построить кинодеревню

СЕГОДНЯ 13:36 2019-10-08T13:36:55+03:00

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На территории новой Москве планируется постройка кинодеревни для натуральных съемок. В настоящее время ведется подбор подходящего участка. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Думаю, в будущем году определимся с подходящим местом, и можно будет приступать к строительству. Появилась идея не сносить уже отснятые декорации, а сделать эту площадку достопримечательностью. При этом новые декорации можно возводить на соседней площадке, таким образом, со временем мы получим настоящий парк декораций из фильмов», - цитирует главу департамента развития новых территорий Владимира Жидкина Москва 24.

По словам Жидкина, на территории новой Москвы много подходящих мест и ограничений почти нет, поэтому власти смогут выделить именно такой участок, который потребуется для съемочного процесса.

Напомним, в 2019 году на западе Москвы уже возвели один из крупнейших в Европе съемочных павильонов. Такого масштабного строительства на «Мосфильме» не было с середины прошлого века, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU