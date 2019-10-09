2019-10-09T14:18:07+03:00
Москва

На набережной Марка Шагала в Москве разобьют сады

Здесь планируется сделать четыре зеленых зоны
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На набережной Марка Шагала высадят цветы и кустарникиНа набережной Марка Шагала высадят цветы и кустарникиФото: Евгения ГУСЕВА
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Зону на месте демонтированного Староданиловского моста на набережной Марка Шагала озеленят. Здесь планируется высадить сады с цветами и кустарниками. Об этом говорится сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Старый Староданиловский мост был построен еще в начале двадцатого века, а в 1961 году в связи с износом его демонтировали. Однако некоторые части конструкции сохранились на набережной до сих пор.

«С площади 130 квадратных метров под сады с помощью плавкрана было вытащено 180 железных балок и 160 вертикальных шпунтов. Затем строители сделали каменное основание и подложку из щебня и песка, чтобы откос не сползал в воду. Берег укрепили георешеткой и положили поверх нее плодородный грунт», – цитирует главного архитектора столицы Сергея Кузнецова РИАМО.

Архитектор добавил, что на освободившейся территории планируется высадить более тысячи кустарников и несколько десятков тысяч многолетних цветов, в том числе, тюльпанов и нарциссов.

Всего на набережной Марка Шагала протяженностью 820 метров будет четыре «зеленые» зоны: цветущие сады, редколесье с травами и кустарниками, разнотравье, а также зона «Пушистые холмы», имитирующая лес, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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