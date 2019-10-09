2019-10-09T17:31:08+03:00
Москва

Парк экстремальных развлечений откроется в Подмосковье

Покататься на скейтборде, роликах или велосипеде можно будет в Реутове
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Реутове откроется зона экстремальных развлеченийВ Реутове откроется зона экстремальных развлеченийФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Центральном городском парке подмосковного Реутова появится зона экстремальных развлечений. Здесь можно будет покататься на скейтбордах, велосипедах, роликовых коньках. Открытие запланировано на ноябрь текущего года.

«Представители молодого поколения на одном из личных приемов предложили идею создания современного скейтпарка для экстремальных тренировок. Предложение было услышано, и уже в первых числах ноября мы откроем новый спортивный объект в Центральном городском парке», - цитирует главу округа Станислава Которова телеканал «360».

В настоящее время в парке уже установили рампу для выполнения трюков и катания на роликах и скейтах. В скором времени планируется благоустроить близлежащую территорию, ее обустроят таким образом, чтобы экстремальные развлечения были максимально безопасными.

Стоит отметить, что парк уже прошел проверку практикой. Профессиональные спортсмены опробовали горки и подъемы на новой рампе и убедились в безопасности конструкции, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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