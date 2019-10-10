2019-10-10T15:10:18+03:00
Экономика

В Подмосковье продлили налоговые льготы для пивоваров

Правила будут действовать до 2023 года
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье пивоварам продлили льготыВ Подмосковье пивоварам продлили льготыФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Московской области на три года продлили действие налоговых льгот для производителей пива. Соответствующий законопроект депутаты Мособлдумы приняли в четверг, 10 октября.

Уточняется, что в настоящее время льготу получают компании, у которых работает не менее ста сотрудников с зарплатой выше средней по региону, при этом доля от продажи пива составляет не менее 70%. Кроме того, налоговый акциз на пиво у компаний за каждый налоговый период действия льготы должен превышать прошлогодний, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Оставшиеся благодаря льготам средства компании должны направлять на собственное развитие и покрытие затрат на реализацию продукта.

Кроме того, продление акцизов кроме пивоваров получили еще два направления. Это компании, на балансе которых есть автомобильные дороги общего пользования, а также компании с выставочными залами, которые используются для проведения выставок и других мероприятий, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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