В Подмосковье продлили налоговые льготы для пивоваров
В Московской области на три года продлили действие налоговых льгот для производителей пива. Соответствующий законопроект депутаты Мособлдумы приняли в четверг, 10 октября.
Уточняется, что в настоящее время льготу получают компании, у которых работает не менее ста сотрудников с зарплатой выше средней по региону, при этом доля от продажи пива составляет не менее 70%. Кроме того, налоговый акциз на пиво у компаний за каждый налоговый период действия льготы должен превышать прошлогодний, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Оставшиеся благодаря льготам средства компании должны направлять на собственное развитие и покрытие затрат на реализацию продукта.
Кроме того, продление акцизов кроме пивоваров получили еще два направления. Это компании, на балансе которых есть автомобильные дороги общего пользования, а также компании с выставочными залами, которые используются для проведения выставок и других мероприятий, передает телеканал «360».
ИСТОЧНИК KP.RU