Погода в Москве на 11 октября 2019 года: в столице пасмурно
Погода в Москве на 11 октября 2019 года будет пасмурной, но относительно теплой для середины осени. Столбики термометров поднимутся до +10..+12 градусов, при этом временами возможен небольшой дождь.
Ветер западного и юго-западного направлений движения разовьет скорость 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме - 744 миллиметра ртутного столба.
На выходных, согласно данным Гидрометцентра России, погода будет примерно такой же. В субботу может быть немного больше осадков, а в воскресенье чуть теплее, но незначительно. А вот на следующей неделе столбики термометров поднимутся уже на 2-5 градусов.
Сайт kp.ru писал, что температура воздуха окажется в районе +16. Так что снегопадов аналогичных тем, что обрушились на Москву на начале октября, в ближайшее время не предвидится. Вот дожди по-прежнему будут идти.
ИСТОЧНИК KP.RU
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