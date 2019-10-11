2019-10-11T07:13:51+03:00
Общество

Погода в Москве на 11 октября 2019 года: в столице пасмурно

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 11 октября 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Как минимум до конца недели будут идти дождиКак минимум до конца недели будут идти дождиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Погода в Москве на 11 октября 2019 года будет пасмурной, но относительно теплой для середины осени. Столбики термометров поднимутся до +10..+12 градусов, при этом временами возможен небольшой дождь.

Ветер западного и юго-западного направлений движения разовьет скорость 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме - 744 миллиметра ртутного столба.

На выходных, согласно данным Гидрометцентра России, погода будет примерно такой же. В субботу может быть немного больше осадков, а в воскресенье чуть теплее, но незначительно. А вот на следующей неделе столбики термометров поднимутся уже на 2-5 градусов.

Сайт kp.ru писал, что температура воздуха окажется в районе +16. Так что снегопадов аналогичных тем, что обрушились на Москву на начале октября, в ближайшее время не предвидится. Вот дожди по-прежнему будут идти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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