МЧС предупредило о сильном ветре на выходных в Москве
МЧС России распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. На этих выходных, 12 и 13 октября, в столице ожидается сильный ветер. Прогноз предоставили синоптики Росгидромета.
Согласно их данным, ухудшение метеорологических условий связано выходом активного атлантического циклона на территорию Центрального федерального округа и прохождением фронтальной зоны с запада на восток.
"12 октября с 12 часов с сохранением до 00 часов 13 октября местами в Москве ожидается усиление юго-западного ветра порывами 13-18 м/с", - сообщается на сайте министерства.
В ведомстве, как обычно, рекомендуют избегать деревьев и слабоукрепленных конструкций, а также не парковать рядом с ними автомобили.
Сайт kp.ru писал, что ранее в столичном регионе был объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Сильный ветер и дожди ожидаются не только в Москве, но и по области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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