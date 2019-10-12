МЧС предупредило о сильном ветре на выходных в Москве

СЕГОДНЯ 13:35 2019-10-12T13:57:16+03:00

В столице ожидается не только сильный ветер, но еще и дождь Фото: Михаил ФРОЛОВ

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МЧС России распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. На этих выходных, 12 и 13 октября, в столице ожидается сильный ветер. Прогноз предоставили синоптики Росгидромета.

Согласно их данным, ухудшение метеорологических условий связано выходом активного атлантического циклона на территорию Центрального федерального округа и прохождением фронтальной зоны с запада на восток.

"12 октября с 12 часов с сохранением до 00 часов 13 октября местами в Москве ожидается усиление юго-западного ветра порывами 13-18 м/с", - сообщается на сайте министерства.

В ведомстве, как обычно, рекомендуют избегать деревьев и слабоукрепленных конструкций, а также не парковать рядом с ними автомобили.

Сайт kp.ru писал, что ранее в столичном регионе был объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Сильный ветер и дожди ожидаются не только в Москве, но и по области.

ИСТОЧНИК KP.RU