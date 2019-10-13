В Зеленограде сотрудники ДПС помогли поймать отморозка, ранившего мужчину

СЕГОДНЯ 19:25 2019-10-13T19:25:35+03:00

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Вечером в воскресенье, 13 октября, в СМИ появилась новость о нападении на сотрудника ДПС Зеленограда. Писали, что гаишник, якобы был ранен ножом и сейчас в тяжёлом состоянии. Но оказалось, что пострадал вовсе не инспектор ГИБДД, а местный житель.

- К сотрудникам полиции, которые несли службу на КПП отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО ГУ МВД России по Москве, обратился гражданин с ножевым ранением. Пострадашему незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи, - сообщили "КП" в пресс-службе столичного главка.

О случившемся сотрудники ГИБДД сразу предупредили коллег. В итоге преступник был задержан по "горячим следам". Сейчас он даёт показания в отделении полиции. Известно, что конфликт произошёл на бытовой почве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU