2019-10-15T12:45:34+03:00
Москва

Синоптики предсказали москвичам резкие колебания температур

Погода до конца недели будет без существенных осадков
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Погода в Москве теплее климатической нормыПогода в Москве теплее климатической нормыФото: Михаил ГУСЕВ
Изменить размер текста:

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие дни. По словам эксперта, температура в городе скоро опустится.

«Вчера температура была выше климатической нормы в целом за сутки на пять-шесть градусов по Москве, поэтому волна теплого воздуха случилась, но, к сожалению, она была кратковременной», — цитирует Позднякову RT.

По словам метеоролога, в ближайшие дни москвичей ждут резкие колебания температур.

«До конца рабочей недели погода без существенных осадков, в пятницу местами небольшой дождь, ожидается понижение общего фона температуры. В ночные часы в ближайшие сутки будет всего +2…+4 °С, по области — 0…+5 °С. Завтра существенных осадков не ожидается, в облаках будут появляться просветы, температура в городе — около +10 °С, по области — +7…+12 °С, завтра будет прохладный день», - рассказала Позднякова.

При этом эксперт отметила, что в целом температурный фон в городе остается выше климатической нормы. Для середины октября погода считается очень теплой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Подмосковье грузовик насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе
Для московских предпринимателей запущен новый онлайн-сервис
Почтальоны Подмосковья в общей сложности ежедневно проходят более 28 тысяч км
Жители Москвы помогут улучшить городские парки
В Зеленограде сотрудники ДПС помогли поймать отморозка, ранившего мужчину
В ресторане в центре Москвы конфликт между гостями закончился стрельбой
МЧС предупредило о сильном ветре на выходных в Москве
Движение поездов на салатовой ветке метро было приостановлено
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности на выходные
Погода в Москве на 12 октября 2019 года: местами возможен сильный ветер
Москвичам рассылают фальшивые письма о выплате компенсаций
Погода в Москве на 11 октября 2019 года: в столице пасмурно
В Подмосковье продлили налоговые льготы для пивоваров
В Москве над лестничными пролетами станций метро появились новые навесы
В Москве с начала года родились 26 Хабибов
Парк экстремальных развлечений откроется в Подмосковье
На набережной Марка Шагала в Москве разобьют сады