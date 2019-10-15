Синоптики предсказали москвичам резкие колебания температур

СЕГОДНЯ 12:45 2019-10-15T12:45:34+03:00

Погода до конца недели будет без существенных осадков

Изменить размер текста: A A

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие дни. По словам эксперта, температура в городе скоро опустится.

«Вчера температура была выше климатической нормы в целом за сутки на пять-шесть градусов по Москве, поэтому волна теплого воздуха случилась, но, к сожалению, она была кратковременной», — цитирует Позднякову RT.

По словам метеоролога, в ближайшие дни москвичей ждут резкие колебания температур.

«До конца рабочей недели погода без существенных осадков, в пятницу местами небольшой дождь, ожидается понижение общего фона температуры. В ночные часы в ближайшие сутки будет всего +2…+4 °С, по области — 0…+5 °С. Завтра существенных осадков не ожидается, в облаках будут появляться просветы, температура в городе — около +10 °С, по области — +7…+12 °С, завтра будет прохладный день», - рассказала Позднякова.

При этом эксперт отметила, что в целом температурный фон в городе остается выше климатической нормы. Для середины октября погода считается очень теплой.

ИСТОЧНИК KP.RU