Синоптики предсказали москвичам резкие колебания температур
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие дни. По словам эксперта, температура в городе скоро опустится.
«Вчера температура была выше климатической нормы в целом за сутки на пять-шесть градусов по Москве, поэтому волна теплого воздуха случилась, но, к сожалению, она была кратковременной», — цитирует Позднякову RT.
По словам метеоролога, в ближайшие дни москвичей ждут резкие колебания температур.
«До конца рабочей недели погода без существенных осадков, в пятницу местами небольшой дождь, ожидается понижение общего фона температуры. В ночные часы в ближайшие сутки будет всего +2…+4 °С, по области — 0…+5 °С. Завтра существенных осадков не ожидается, в облаках будут появляться просветы, температура в городе — около +10 °С, по области — +7…+12 °С, завтра будет прохладный день», - рассказала Позднякова.
При этом эксперт отметила, что в целом температурный фон в городе остается выше климатической нормы. Для середины октября погода считается очень теплой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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