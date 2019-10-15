В Москве грабители похитили у мужчины на иномарке 6 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:53 2019-10-15T13:53:20+03:00

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В Москве грабители напали на водителя Mercedes Benz S350 и отобрали у него сумку с личными вещами и крупной суммой денег. Происшествие случилось накануне в понедельник, 14 октября.

Преступники подготовились к нападению заранее. Шесть человек в масках на трех машинах перегородили дорогу своей жертве, специально спровоцировав ДТП на проезжей части. Грабители буквально вытащили водителя из иномарки и сильно избили его, а также обстреляли его машину из неустановленного оружия.

После этого, когда мужчина уже не мог сопротивляться, преступники забрали у него сумку. В которой лежали шесть миллионов рублей, передает телеканал «360».

Пострадавший сразу после происшествия связался с полицией. Стражи порядка объявили план «Перехват».

Медики оказали пострадавшему мужчине помощь на месте, от госпитализации он отказался. По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой», передает argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU