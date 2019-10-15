2019-10-15T13:53:20+03:00
Происшествия

В Москве грабители похитили у мужчины на иномарке 6 млн рублей

Преступники избили жертву и обстреляли его машину
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Полиция возбудила уголовное делоПолиция возбудила уголовное делоФото: Юлия ЩЕРБАКОВА
Изменить размер текста:

В Москве грабители напали на водителя Mercedes Benz S350 и отобрали у него сумку с личными вещами и крупной суммой денег. Происшествие случилось накануне в понедельник, 14 октября.

Преступники подготовились к нападению заранее. Шесть человек в масках на трех машинах перегородили дорогу своей жертве, специально спровоцировав ДТП на проезжей части. Грабители буквально вытащили водителя из иномарки и сильно избили его, а также обстреляли его машину из неустановленного оружия.

После этого, когда мужчина уже не мог сопротивляться, преступники забрали у него сумку. В которой лежали шесть миллионов рублей, передает телеканал «360».

Пострадавший сразу после происшествия связался с полицией. Стражи порядка объявили план «Перехват».

Медики оказали пострадавшему мужчине помощь на месте, от госпитализации он отказался. По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой», передает argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики предсказали москвичам резкие колебания температур
В Подмосковье грузовик насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе
Для московских предпринимателей запущен новый онлайн-сервис
Почтальоны Подмосковья в общей сложности ежедневно проходят более 28 тысяч км
Жители Москвы помогут улучшить городские парки
В Зеленограде сотрудники ДПС помогли поймать отморозка, ранившего мужчину
В ресторане в центре Москвы конфликт между гостями закончился стрельбой
МЧС предупредило о сильном ветре на выходных в Москве
Движение поездов на салатовой ветке метро было приостановлено
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности на выходные
Погода в Москве на 12 октября 2019 года: местами возможен сильный ветер
Москвичам рассылают фальшивые письма о выплате компенсаций
Погода в Москве на 11 октября 2019 года: в столице пасмурно
В Подмосковье продлили налоговые льготы для пивоваров
В Москве над лестничными пролетами станций метро появились новые навесы
В Москве с начала года родились 26 Хабибов
Парк экстремальных развлечений откроется в Подмосковье
На набережной Марка Шагала в Москве разобьют сады