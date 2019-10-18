2019-10-18T13:26:48+03:00
Москва

До конца осени в московских парках пройдет около 70 концертов и спектаклей

Программа составлена для 10 зон отдыха
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В городских парках пройдут развлекательные мероприятияВ городских парках пройдут развлекательные мероприятияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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До конца ноября в столичных парках пройдут порядка семидесяти мероприятий. Посетителей ждут концерт и спектакли, артисты исполнят французские романсы, музыканты сыграют на органе. Кроме того в парках покажут детские представления и проведут для маленьких гостей познавательно-игровые программы. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Развлекательные программы будут представлены в десяти городских парках. Например, в парке «Зарядье» пройдет музыкальная программа «Посвящение Эдит Пиаф», а в парке «Фили» состоится фестиваль Quatrofest 2019. В «Коломенском» запланировано сразу несколько музыкальных представлений, которые пройдут в рамках фестиваля «От старинного романса до жемчужин мировой музыки», передает Москва 24.

Кроме того площадками для осенних мероприятий станут сад имени Баумана, Измайловский парк, усадьбы Измайлово и Люблино, музей-заповедник «Царицыно», парк «Северное Тушино» и Таганский парк.

Помимо этого осеню в парках проходят увлекательные экскурсии и квесты. Участникам предлагается погрузиться в мир виртуальной реальности или побывать на борту подводной лодки, передает РИАМО со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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