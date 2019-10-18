Почти 27 тысяч человек сделали прививку в мобильном пункте вакцинации в Подмосковье

СЕГОДНЯ 14:35 2019-10-18T14:35:16+03:00

В Подмосковье прививку от гриппа сделали 1,6 млн человек Фото: Анастасия Осипова

Всего в регионе вакцинацию прошли более 1,6 млн жителей

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Почти 27 тысяч жителей Подмосковья сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

«Для удобства тех, кто не может найти время на поход поликлинику, мы организовали вакцинацию против гриппа в мобильных комплексах по вакцинации. Выездные бригады дежурят в оживленных местах – на железнодорожных станциях, вблизи торговых центров, на площадях. В этой работе задействовано тридцать одно муниципальное образование», - цитирует главу ведомства Татьяну Мухтасарову интернет издание «Подмосковье сегодня».

Кроме того министр добавила, что всего в регионе прививки сделали уже более 1,6 миллиона жителей, из них почти 500 тысяч — дети.

Согласно прогнозам ведомства, в этом сезоне прививки сделают порядка более трех с половиной миллиона местных жителей, причем около миллиона — граждане младше 18 лет.

Отмечается, что график работы всех мобильных пунктов вакцинации можно узнать на сайте регионального Минздрава, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU