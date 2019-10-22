На оранжевой ветке московского метро увеличат количество пересадок

СЕГОДНЯ 12:52 2019-10-22T12:52:57+03:00

Число пересадочных станций на оранжевой ветке метро увеличат до девяти Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Это связано с запуском Большой кольцевой и Коммунарской линий

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Количество пересадок на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена увеличится до девяти. Таким образом на линии создадут целых три новых пересадочных контура. Об этом говорится в департаменте строительства столицы.

«Шесть станций Калужско-Рижской линии Московского метрополитена на сегодняшний день связаны пересадками с другими линиями столичной подземки», – цитирует руководителя департамента строительства Андрея Бочкарева РИАМО.

Отмечается, что новые пересадки появятся на оранжевой ветке, когда заработают Большая кольцевая и Коммунарская линии. После запуска новых веток метро пассажиры смогут совершить переход со станций «Рижская» и «Калужская» на «Ржевскую» и «Воронцовскую» Большой Кольцевой, и с «Академической» на одноименную станцию Коммунарской ветки.

Кроме того пассажиры Калужско-Рижской линии метро смогут пересесть на линии Московских центральных диаметров — МЦД-2, 3 и 4, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU