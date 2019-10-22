В Подмосковье сформирован план ремонта дорог на 2020 год

СЕГОДНЯ 14:28 2019-10-22T14:28:07+03:00

В Подмосковье в 2020 году отремонтируют 1200 дорог Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

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Согласно плану в 2020 году в Московской области приведут в порядок более 1,2 тысячи дорог. Такие данные привели в региональном Минтрансе.

«По статусу формирования плана на 2020 год. По региональным дорогам план уже сформирован, по муниципальным дорогам он сформирован на 76%», - цитирует слова главы ведомства Алексея Гержика РИАМО.

Отмечается, что в Подмосковье планируют отремонтировать 446 региональных и 775 местных дорог.

При этом на сегодняшний день план по ремонту дорог на 2019 год в Московской области уже реализован почти на 100%. Это связано с тем, что многие муниципальные образования завершили ремонт дорог досрочно. Всего в регионе планировалось привести в порядок почти 2,5 тыс. км дорог, из них 770 км - дороги муниципальной сети, передает интернет издание «Подмосковье сегодня».

Добавим, что в период с 2013 по 2019 годы в Московской области отремонтировано 16,7 тысячи километров дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU