На работу в московские поликлиники приняли более 100 врачей

СЕГОДНЯ 13:23 2019-10-23T13:23:43+03:00

В московские поликлиники приняли более 100 врачей за последние 2 месяца Фото: Александр ГЛУЗ

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В последние два месяца в городские поликлиники Москвы приняли более ста новый специалистов. В частности, штат медицинских сотрудников пополнили 28 терапевтов, 28 врачей общей практики, 12 кардиологов, десять оториноларингологов и шесть хирургов.

Расширение штата происходит в рамках перехода столичных поликлиник на новый режим работы. В этом году в городе была запущена программа «Новый московский стандарт поликлиник», которая рассчитана на повышение доступности первичной медицинской помощи, передает Москва 24.

В рамках проекта планируется в филиалах каждой городской поликлиники организовать работу врачей восьми самых востребованных направлений: врачи общей практики, кардиологи, неврологи, офтальмологи, эндокринологи, урологи, оториноларингологи и хирурги. Кроме того в главных зданиях каждой поликлиники граждан буду принимать специалисты пяти узких специализаций: гастроэнтерологи, пульмонологи, колопроктологи, аллергологи-иммунологи и инфекционисты, пишет ФАН со ссылкой на mos.ru.

Кроме того в рамках программы пройдет ремонт медучреждений. До 2023 года планируется обновить 135 зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU