Приостановлено движение поездов на серой ветке метро Москвы

СЕГОДНЯ 11:21 2019-10-24T11:48:31+03:00

На одной из станций Серпуховско-Тимирязевской линии пассажир упал на пути [видео]

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Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена было временно прекращено утром в четверг, 24 октября. Причиной стало падение пассажира на рельсы.

Составы около 20 минут не ходили между станциями "Савеловская" и "Алтуфьево", а в обратном направлении следовали с увеличенными интервалами. К настоящему моменту движение возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

"Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) введено в график", - сообщается на странице метрополитена в Twitter.

Движение приостанавливалось из-за падения человека на рельсы

Данных о самочувствии упавшего на пути пассажира, пока нет.

Сайт kp.ru публиковал памятку о том, что нужно делать, если упал на рельсы в метрополитене. Бежать от поезда или пытаться залезть на платформу не стоит - это очень опасно. Если состав уже близко, правильнее всего будет лечь в лоток между рельсами лицом вниз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/739817" frameborder="0"></iframe> На серой ветке метро в Москве встало движение.Почти полчаса не работала часть ветки серого метро от станции Савёловская до Алтуфьево

ИСТОЧНИК KP.RU