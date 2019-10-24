2019-10-24T11:48:31+03:00
Общество

Приостановлено движение поездов на серой ветке метро Москвы

На одной из станций Серпуховско-Тимирязевской линии пассажир упал на пути [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Движение поездо введено в графикДвижение поездо введено в графикФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена было временно прекращено утром в четверг, 24 октября. Причиной стало падение пассажира на рельсы.

Составы около 20 минут не ходили между станциями "Савеловская" и "Алтуфьево", а в обратном направлении следовали с увеличенными интервалами. К настоящему моменту движение возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

"Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) введено в график", - сообщается на странице метрополитена в Twitter.

Движение приостанавливалось из-за падения человека на рельсы

Движение приостанавливалось из-за падения человека на рельсы

Данных о самочувствии упавшего на пути пассажира, пока нет.

Сайт kp.ru публиковал памятку о том, что нужно делать, если упал на рельсы в метрополитене. Бежать от поезда или пытаться залезть на платформу не стоит - это очень опасно. Если состав уже близко, правильнее всего будет лечь в лоток между рельсами лицом вниз.

На серой ветке метро в Москве встало движение.Почти полчаса не работала часть ветки серого метро от станции Савёловская до Алтуфьево

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Москве на 24 октября 2019 года: небольшой дождь и +12 днем
В Москве мужчина совершил вооруженное нападение на «Макдоналдс»
В Подмосковье завершили монтаж линий освещения на 320 км дорог
На работу в московские поликлиники приняли более 100 врачей
В Подмосковье сформирован план ремонта дорог на 2020 год
Синоптики прогнозируют аномально жаркую погоду в Москве
Каховскую линию метро закроют до конца 2022 года
На оранжевой ветке московского метро увеличат количество пересадок
Погода в Москве на 22 октября 2019 года: немного похолодало
В Москве неизвестный похитил IPhone и 180 тысяч рублей у посетителя бара
Ежегодно подмосковные дачники уклоняются от уплаты членских взносов на 1,2 млрд рублей
Новую станцию метро «Коммунарка» оформят в стиле биотек
Погода в Москве на 21 октября 2019 года: облачно и дождливо
37 километров за год: Москва поставила рекорд по длине тоннелей метро
Погода в Москве на 19 октября 2019 года: температура поднимется до +17
Московские аэропорты задержали и отменили больше 30 рейсов
Почти 27 тысяч человек сделали прививку в мобильном пункте вакцинации в Подмосковье
До конца осени в московских парках пройдет около 70 концертов и спектаклей
Погода в Москве на 18 октября 2019 года: тепло и почти без осадков
Возле пяти станций МЦД завершено благоустройство территорий
Четверг в Москве станет самым теплым днем за последние 70 лет
Погода в Москве на 17 октября 2019 года: днем потеплеет до +16
В Подмосковье завершено благоустройство семи парков