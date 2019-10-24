Приостановлено движение поездов на серой ветке метро Москвы
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена было временно прекращено утром в четверг, 24 октября. Причиной стало падение пассажира на рельсы.
Составы около 20 минут не ходили между станциями "Савеловская" и "Алтуфьево", а в обратном направлении следовали с увеличенными интервалами. К настоящему моменту движение возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.
"Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) введено в график", - сообщается на странице метрополитена в Twitter.
Движение приостанавливалось из-за падения человека на рельсы
Данных о самочувствии упавшего на пути пассажира, пока нет.
Сайт kp.ru публиковал памятку о том, что нужно делать, если упал на рельсы в метрополитене. Бежать от поезда или пытаться залезть на платформу не стоит - это очень опасно. Если состав уже близко, правильнее всего будет лечь в лоток между рельсами лицом вниз.
На серой ветке метро в Москве встало движение.Почти полчаса не работала часть ветки серого метро от станции Савёловская до Алтуфьево
ИСТОЧНИК KP.RU