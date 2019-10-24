2019-10-24T13:21:03+03:00
Москва

В ТиНАО появилась первая пересадочная станция метро

Пересадка будет организована между «Столбово» и «Коммунаркой»
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В новой Москве появится первая пересадочная станция метроВ новой Москве появится первая пересадочная станция метроФото: Михаил ФРОЛОВ
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Первой пересадочной станцией на территории новой Москвы станет «Коммунарка», которая соединит Сокольническую и Коммунарскую линии подземки. Об этом сообщили в пресс-службе строительного департамента строительства.

«Двадцатого июня (2019 года – прим. ред.) мы открыли станцию «Коммунарка» Сокольнической линии метрополитена. Сейчас ведется строительство станции с рабочим названием «Столбово» Коммунарской линии, эти две станции будут связаны переходом между собой. Таким образом, с вводом Коммунарской линии в 2023 году появится первая пересадка между станциями метро на территории новой Москвы», – цитирует главу департамента строительства столицы Андрея Бочкарева РИАМО.

Всего на Коммунарской линии метро планируется открыть 16 станций: «Севастопольский проспект», «Академическая», «Улица строителей», «Улица Новаторов», «Университет дружбы народов», «Улица Генерала Тюленева», «Славянский мир», «Мамыри», «Коммунарка» (рабочее название), «Столбово» (рабочее название), «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Десеновское», «Ватутинки» и «Троицк». Кроме «Столбово» пересадочными станут еще три станции - «Крымская» , «академическая» и «Улица Новаторов», они соединят новую ветку с МЦК, Большой кольцевой линией и с Калужско-Рижской линией метро, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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