Младенческая смертность в Подмосковье снизилась в два раза за шесть лет

СЕГОДНЯ 14:42 2019-10-24T14:42:21+03:00

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Уровень младенческой смертности в Московской области снизится почти в два раза за последние шесть лет. Согласно данным регионального Минздрава, этот показатель составил 44,3%.

В настоящее время в Подмосковье младенческая смертность составляет 3,9 на тысячу родившихся живыми, тогда как в 2013 году фиксировалось 7 смертей на каждую тысячу младенцев.

«Одна из наших приоритетных задач - обеспечить высококвалифицированной медицинской помощью будущих и молодых мам, а также новорожденных. Как результат - снижение младенческой смертности. Только в этом году врачи спасли на 21,6% новорожденных больше, чем за аналогичный период прошлого года», - цитирует замглаву областного Минздрава Светлану Лазареву телеканал «360».

Добавим, что в настоящее время в регионе шесть перинатальных центров и клинический институт акушерства и гинекологии. Кроме того в Подмосковье насчитывается 34 роддома, которые оснащены современным оборудованием. Также в области налажена работа выездной реанимационной неонатологической службы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU