Погода в Москве на 25 октября 2019 года: тепло и почти без осадков

25 Окт. 07:20 2019-10-25T07:32:59+03:00

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Москве на 25 октября 2019 года

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Погода в Москве на 25 октября 2019 года будет переменно облачной. Днем по городу преимущественно без осадков.

Температура воздуха поднимется до плюс 12..14 градусов, а ветер юго-западного и южного направления движения разовьет скорость 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление повышенное - 753 миллиметра ртутного столба. Других отклонений не наблюдается. В целом, эта пятница будет довольно теплой для конца второго осеннего месяца и лишь немного пасмурной. Об это свидетельствует прогноз погоды, опубликованный Гидрометцентром России.

Сайт kp.ru писал, что столбики термометров приблизятся к климатической норме уже на следующей недели. Во вторник, 29 октября, в столице выпадет мокрый снег, а дневная температура составит 5-6 градусов тепла. Ночью будет холодать до нулевой отметки.

ИСТОЧНИК KP.RU