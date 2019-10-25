Московским автомобилистам рекомендуют менять резину на зимнюю

СЕГОДНЯ 13:24 2019-10-25T13:24:04+03:00

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- Пора «переобуваться»!

Такую настоятельную рекомендацию дали москвичам в столичном Центре организации дорожного движения. Причем откладывать дело в долгий ящик не советуют. По мнению экспертов, лучше всего на шиномонтаж заехать на предстоящих выходных. Дело в том, что по данным синоптиков, уже в начале новой рабочей недели в столице резко похолодает.

- Со вторника, 29 октября, ночью температура будет опускаться ниже нуля градусов. А при минусовых температурах летняя резина перестает обеспечивать хорошее сцепление с дорогой, - сообщили в пресс-службе ЦОДД.

За прогнозом погоды, несмотря на установившуюся теплую погоду, московские автомобилисты, как выяснилось, все-таки следят. Очередь на сезонную замену резины на большинстве автосервисов расписана уже до начала ноября. Цены в зависимости от размеров колес варьируются от 1500 до 5000 рублей. Тем, кто хочет сэкономить, бывалые автомобилисты советуют выбирать шиномонтаж за МКАДом. Тут действует принцип: чем дальше от центра, тем дешевле.

Тем временем в ГИБДД напоминают, что одной замены резины мало. Автомобилистам рекомендуют вспомнить про зимний стиль вождения: стоит снизить скорость и увеличить безопасную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU