2019-10-26T07:12:05+03:00
Общество

Погода в Москве на 26 октября 2019 года: сильный ветер и +14 градусов

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Москве на 26 октября 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Октябрь-2019 может стать самым теплым в историиОктябрь-2019 может стать самым теплым в историиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Погода в Москве на 26 октября 2019 года будет облачной с прояснениями. По городу преимущественно без осадков.

Температура воздуха днем прогреется до плюс 12..14 градусов, а в ночь на воскресенье опустится до плюс 9..11. На протяжении всего дня будет дуть сильный ветер. Потоки юго-западного направления разовьют скорость 6-11 метров в секунду. Местами порывы могут достигать даже 15 м/с.

Гидрометцентр России уточняет, что атмосферное давление в субботу в норме. Показатель не поднимется выше 748 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье будет на пару градусов потеплее, но более пасмурно. Также ветер станет еще сильнее.

Сайт kp.ru писал, что октябрь 2019 года может стать самым теплым в истории метеонаблюдений. Средняя температура с начала месяца плюс 9,7 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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