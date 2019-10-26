Погода в Москве на 26 октября 2019 года: сильный ветер и +14 градусов

СЕГОДНЯ 07:11 2019-10-26T07:12:05+03:00

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Москве на 26 октября 2019 года

Изменить размер текста: A A

Погода в Москве на 26 октября 2019 года будет облачной с прояснениями. По городу преимущественно без осадков.

Температура воздуха днем прогреется до плюс 12..14 градусов, а в ночь на воскресенье опустится до плюс 9..11. На протяжении всего дня будет дуть сильный ветер. Потоки юго-западного направления разовьют скорость 6-11 метров в секунду. Местами порывы могут достигать даже 15 м/с.

Гидрометцентр России уточняет, что атмосферное давление в субботу в норме. Показатель не поднимется выше 748 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье будет на пару градусов потеплее, но более пасмурно. Также ветер станет еще сильнее.

Сайт kp.ru писал, что октябрь 2019 года может стать самым теплым в истории метеонаблюдений. Средняя температура с начала месяца плюс 9,7 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU