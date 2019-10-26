2019-10-26T08:48:56+03:00
Общество

Каховская линия метро Москвы закрылась навсегда

Все три станции вновь заработают уже в составе Большой кольцевой ветки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Каховская линия состоит из трех станций - "Варшавская", "Каширская" и "Каховская"Каховская линия состоит из трех станций - "Варшавская", "Каширская" и "Каховская"Фото: Архив "КП"
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Каховская линия московского метрополитена, которая на протяжении более 20 лет считалась самой короткой, навсегда прекратила свою работу. Все три станции - "Варшавская", "Каширская" и "Каховская" сейчас нуждаются в масштабном обновлении.

Последняя перестала принимать пассажиров в марте 2019 года, а остальные две были закрыты в субботу, 26 октября. Они вновь откроются уже в составе Большой кольцевой линии. Это позволит значительно сократить интервал движения поездов. Количество самих составов возрастет в разы.

"На время закрытия пассажиры смогут пользоваться станциями "Каширская" Замоскворецкой линии и "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Также для удобства пассажиров будет работать прямой компенсационный маршрут автобуса", - сообщается на сайте столичной подземки.

До станции "Варшавская" от "Каховской" будут ходить троллейбусы 60 и 72, а от "Нагатинской" - 40. Также от станции "Каширская" до "Варшавской" курсирует автобус 607, а от "Каширской" до "Нахимовского проспекта - 908.

Сайт kp.ru писал, что работы по строительству Большой кольцевой линии завершатся в 2022 году. На настоящий момент реализовано уже больше половины плана.

Открыт первый участок Большой кольцевой линии метро‍.Первые пять станций Большой кольцевой линии московского метрополитена открылись для пассажиров в понедельник, 26 февраляАлиса ТИТКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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