Каховская линия метро Москвы закрылась навсегда
Каховская линия московского метрополитена, которая на протяжении более 20 лет считалась самой короткой, навсегда прекратила свою работу. Все три станции - "Варшавская", "Каширская" и "Каховская" сейчас нуждаются в масштабном обновлении.
Последняя перестала принимать пассажиров в марте 2019 года, а остальные две были закрыты в субботу, 26 октября. Они вновь откроются уже в составе Большой кольцевой линии. Это позволит значительно сократить интервал движения поездов. Количество самих составов возрастет в разы.
"На время закрытия пассажиры смогут пользоваться станциями "Каширская" Замоскворецкой линии и "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Также для удобства пассажиров будет работать прямой компенсационный маршрут автобуса", - сообщается на сайте столичной подземки.
До станции "Варшавская" от "Каховской" будут ходить троллейбусы 60 и 72, а от "Нагатинской" - 40. Также от станции "Каширская" до "Варшавской" курсирует автобус 607, а от "Каширской" до "Нахимовского проспекта - 908.
Сайт kp.ru писал, что работы по строительству Большой кольцевой линии завершатся в 2022 году. На настоящий момент реализовано уже больше половины плана.
Открыт первый участок Большой кольцевой линии метро.Первые пять станций Большой кольцевой линии московского метрополитена открылись для пассажиров в понедельник, 26 февраляАлиса ТИТКО
ИСТОЧНИК KP.RU