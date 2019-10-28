Упавшее дерево парализовало движение в Балашихе
Из-за сильного ветра в подмосковной Балашихе на проезжую часть рухнуло дерево. Автомобилисты остались цены, но движение оказалось заблокировано.
В огромной пробке собрались водители, которые двигались по Владимирскому шоссе в микрорайоне Гагарина.
Автомобилисты оказались в ловушке ФОТО: "ВКонтакте"
В коммунальных службах пытаются как можно скорее устранить последствия непогоды: дерево распилят на кусочки и вывезут. Обещают, что движение будет восстановлено в ближайшее время.
Выезд на Щелковское шоссе затруднен до сих пор. ФОТО: сервис "Яндекс.Пробки"
Накануне вечером ГУ МЧС по Московской области предупредило, что на территории Подмосковья ожидается усиление ветра. Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду, сообщает "Подмосковье сегодня".
ИСТОЧНИК KP.RU