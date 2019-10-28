2019-10-28T12:58:34+03:00
Дом. Семья

В Москве вызвать ветеринара станет в два раза дешевле

Акцию устроили в государственных ветклиниках столицы
Елена АКИМОВА
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Вызвать ветеринара на дом станет дешевле. ФОТО: соцсетиВызвать ветеринара на дом станет дешевле. ФОТО: соцсети
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Вызвать на дом ветеринара станет в два раза дешевле. С 1 ноября и до конца 2019 года во всех государственных ветеринарных клиниках Москвы пройдет акция «Вызов врача на дом в два раза дешевле». Скидка будет существенной, если раньше услуга стоила больше полутора тысяч, то теперь всего 781 рубль.

- Акция призвала сделать услуги ветклиник более популярными. Вызовы будут приниматься у от всех желающих. В распоряжении специалистов 11 машин, оборудованных всем необходимым для диагностики и обследования, - рассказывает председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Чаще всего ветеринаров вызывают на дом для проведения срочных лечебных процедур, просят сделать прививку или стерилизовать питомца, сообщает РИАМО.

Когда питомец начинает болеть, мы готовы на все, чтобы его вылечить. Этим и пользуются некоторые недобросовестные ветеринары. «Комсомолка» узнала, как обманывают ветеринары на приеме и что должно насторожить в предложениях по лечению.

Ранее ветеринар дала советы для владельцев питомцев, а также рассказала о забавных и не очень случаях из практики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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