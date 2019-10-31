В Москве на МКАД ранили мужчину в сердце

31 Окт. 23:56 2019-10-31T23:56:20+03:00

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В Москве на МКАД произошло ЧП. На автомойке, которая расположена на 49-м километре кольцевой автодороге, был ранен мужчина.

Отмечается, что заведение принадлежит пострадавшему. Он получил серьезное ранение в грудную клетку в область сердца, но остался жив. За его жизнь борются медики.

По предварительной информации, стрелявший знаком с жертвой. Сразу после нападения он сбежал с места происшествия. Личность подозреваемого уже удалось установить, его поисками занимаются полицейские.

Известно, что мужчина был ранее судим и имеет психические отклонения. В каком состоянии находится пострадавший, не сообщается, пишет Свободная пресса.

Днем 31 октября пришла еще одна страшная новость, в Нарьян-Маре мужчина, страдающий психическими отклонениями, зашел в детский сад и убил шестилетнего мальчика, который спал на кровати.

Позже выяснилось, что двери в дошкольное учреждение ему открыл охранник, решив, что это папа одного из воспитанников. Сейчас на ноги подняты не только силовики, но и власти всех уровней.

В Минпросвещения РФ «Известиям» заявили, что вопросы охраны учреждения требуют особого внимания. Ведомство находится на постоянной связи с регионом для выяснения обстоятельств трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU