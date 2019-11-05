Синоптики объяснили потепление в Москве

СЕГОДНЯ 14:56 2019-11-05T14:56:04+03:00

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Вторник, 5 ноября, стал самым теплым днем за всю 140-летнюю историю метеорологических наблюдений. Приход в город субтропической погоды прокомментировал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Связано это с вторжением субтропического тепла, оно идет со Средиземного моря мощным струйным течением. Собственно, Москвой мы не ограничимся. У нас будет серия температурных рекордов в Центральной России и в Черноземье», - цитирует эксперта RT.

Синоптик добавил, что завтра, 6 ноября в городе будет уже чуть прохладнее. Воздух прогреется лишь до +9…+11 °С. А затем уже пойдет постепенное похолодание с +7…+10 °С днём и +2…+7 °С ночью.

При этом эксперт добавил, что снега в ближайшее время не ожидается. Также откладывается приход климатической зимы, которая должна наступить 10 ноября.

Согласно прогнозам центра погоды «Фобос», климатическая осень продержится в столице еще 2-3 недели, а жителей в это время ждет аномальное тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU