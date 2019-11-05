Глава Общественной палаты: На слушания по бюджету Москвы зарегистрировались свыше 1100 человек

СЕГОДНЯ 16:17 2019-11-05T16:18:05+03:00

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На публичные слушания, посвященные бюджету Москвы на 2020-2022 годы, зарегистрировались более 1100 человек. Об этом рассказал глава Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков, выступая во время публичного обсуждения.

- К участию в общественных слушаниях приглашены москвичи, члены Общественной палаты Москвы, представители органов государственной власти Москвы, общественных объединений, иных государственных некоммерческих организаций, представители органов местного самоуправления, внутригородских муниципальных образований в Москве, а также все заинтересованные лица, - рассказал Константин Ремчуков. - Для участия в мероприятии зарегистрировалось более 1 тысячи 100 человек.

На прошлой неделе бюджет Москвы большинством голосов был принят в первом чтении депутатами Мосгордумы. Проект закона на рассмотрение народным избранникам внес мэр столицы Сергей Собянин. Обсуждение бюджета длилось больше пяти часов: депутаты подробно рассмотрели каждый пункт законопроекта.

Финансовый план столицы на ближайшие три года был принят исходя из того, что доходы бюджета будут расти - на 8% в 2020 году, и на 9,5% - в 2021-2022 годах. В следующем году доходы московского бюджета составят 2,798 трлн. рублей.

Более половины расходов (53,3%) столичной казны запланированы на социальную сферу — это социальная поддержка, здравоохранение, образование, культура, спорт, а также другие статьи по госпрограммам. На эти цели столичные власти выделяют около 1,7 трлн. рублей в год. А с учетом оплаты медицинской помощи из Фонда ОМС на финансирование социальных расходов в 2020 будет направлено более 2 трлн. рублей.