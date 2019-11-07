В Московском планетарии откроют курсы астрономии для взрослых

СЕГОДНЯ 13:39 2019-11-07T13:39:04+03:00

Занятия будут проходит по вечерам раз в неделю

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Московский планетарий набирает слушателей на курсы по астрономии для взрослых. В рамках программы «Популярная астрономия для начинающих» состоятся семь теоретических и практических занятий.

Участников курсов научат находит созвездия, планеты и навигационные звезды. Кроме того их познакомят со сферической астрономией и расскажут о методах астрономических исследований. Также лекторы планетария расскажут посетителям о телескопах, о том как они собираются, и чем отличаются друг от друга, передает Москва 24.

Курс рассчитан на обучение двух групп астрономов. Занятия будут проходить один раз в неделю по вторникам, четвергам или пятницам в зависимости от расписания. Посетить урок можно будет после работы, время начала 19:30. Длительность каждого занятия — полтора часа.

Обучение групп будет проходить параллельно, занятия для первой начнутся 14 ноября, а для второй — 15. Завершатся уроки в конце декабря, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU