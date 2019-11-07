Около полумиллиона жителей Подмосковья получили право на бесплатный проезд в столице

СЕГОДНЯ 13:56 2019-11-07T13:56:29+03:00

Право льготного проезда в Москве получат еще около полумиллиона жителей МО

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Еще 486 тысяч жителей Подмосковья смогут бесплатно ездить в транспорте столицы. Соответствующие изменения утвердили депутаты регионального парламента. В частности, право на бесплатный проезд в общественном московским транспорте получат граждане, которые уже имеют право бесплатно ездить в пригородных электричках.

Речь идет о четырех категориях граждан, которые имеют региональные льготы. Так, изменения коснутся лиц, не достигших возраста 60 лет и получающих пенсию, одном из опекунов, приемном родителе, патронатном воспитателе, воспитывающем ребенка-сироту. Также бесплатный проезд предоставят одному из родителей инвалида с детства, обучающемуся по очной форме обучения до достижения им возраста 23 лет.

Помимо этого льготу получат люди предпенсионного возраста, имеющих страховой стаж, необходимый для назначения пенсии, передает РИАМО.

Закон также предоставляет право бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения детям от пяти до семи лет, проживающим на территории Московской области, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU