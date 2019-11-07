Запуск Московских центральных диаметров: У «Аэроэкспрессов» появится новый маршрут - из Одинцово в Шереметьево

СЕГОДНЯ 17:01 2019-11-07T17:29:46+03:00

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До старта Московских центральных диаметров (МЦД) остается ждать недолго. Открытие планируется 21 ноября. Но уже сейчас под новое скоростное метро подстраиваются остальные городские маршруты. Это коснулось и поездов «Аэроэкспресса» до аэропорта Шереметьево. Они окажутся на одной трассе с первым участком МЦД-1 Одинцово - Лобня.

- Маршрут «Аэроэкспресса» от аэропорта Шереметьево планируется продлить до Одинцова, - сообщили в пресс-службе компании. - Предполагается, что в пути будет несколько промежуточных остановок, одной из которых, в том числе, станет Белорусский вокзал. С июля этого года поезда «Аэроэкспресса» уже делают несколько пилотных рейсов между Шереметьево и Одинцово утром и вечером. Постоянно новый маршрут начнет действовать одновременно с запуском МЦД-1.

То есть с конца ноября все «Аэроэкспрессы» до Шереметьево будут ходить по новому расписанию. Но пока график движения разрабатывается. Впрочем такие пилотные поезда уже сейчас останавливаются на Белорусском вокзале. Чтобы попасть в вагон, у пассажиров на этой платформе есть от 5 до 18 минут в зависимости от времени отправления состава. Например, утром в будни «Аэроэкспресс» уходит из Одинцово в 6.48 и приезжает на Белорусский вокзал в 7.25. Стоянка утром - 5 минут. А когда едет из аэропорта в Одинцово утром и вечером в будни - 9 минут. Кстати, ночью «парковка» самая длинная - 18 минут. Поезд в пути делает еще несколько остановок, среди них - инновационный центр в Сколково, Фили, Беговая, Окружная.

Напомним, первые МЦД соединят Смоленское и Савеловское направления железной дороги (Одинцово - Лобня), а также Курское и Рижское (Нахабино - Подольск). Поезда МЦД будут ходить с интервалами 5 - 6 минут в часы пик. При этом останутся и действующие электрички. Везде можно будет платить за проезд картой «Тройка», обычными железнодорожными билетами и проездными.

ИСТОЧНИК KP.RU