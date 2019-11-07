В ходе реновации в Выхино-Жулебине построят детсады, школы и поликлинику

СЕГОДНЯ 18:24 2019-11-07T18:24:25+03:00

В районе также появятся три спорткомплекса

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Московский район Выхино-Жулебино в рамках программы реновации пополнится сразу несколькими спортивными объектами. Здесь появятся три спортивных комплекса, два из которых будут оборудованы собственными бассейнами. Кроме того, в районе построят новые школы, детские сады, поликлинику и культурно-досуговые комплексы. О преобразованиях, которые ждут Выхино-Жулебино, журналистам 7 ноября рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Для юных жителей района построят сразу два детских сада: один на 300, второй — на 500 мест. Еще один детсад разместится в учебном корпусе на 400 учеников. Кроме того, в Выхино-Жулебине построят две новых школы на 400 и на 300 человек. Появится и новая поликлиника.

- В районе построят детско-взрослую поликлинику. Получить медицинскую помощь здесь смогут 320 человек за смену, - рассказала Юлиана Княжевская.

Кроме того, по проекту реновации на территории всех трех новых кварталов появится по спортивному комплексу.

- В двух из них предусмотрены бассейны, - сообщила председатель Москомархитектуры. - Также в Выхино-Жулебине появится культурно-досуговый центр.

Согласно плану благоустройства территории новых кварталов засадят деревьями и кустарниками. Какими — смогут выбрать сами жители: им предоставляется возможность определить, какие сорта и виды растений будут украшать улицы. Во дворах появятся новые детские и спортивные площадки с современными игровыми комплексами и тренажерами. А вдоль Самаркандского бульвара, а также Ферганской и Ташкентской улиц протянутся велодорожки.

План реновации предусматривает строительство в Выхино-Жулебине несколько новых улиц и внутриквартальных проездов. Будут реконструированы Рязанский проспект со строительством дублера, Самаркандский бульвар, улицы Вострухина, Хлобыстова, Ташкентская, Ферганская, а также Ферганскоий проезд и Проектируемый проезд № 937.

С 25 октября по проектам планировки кварталов реновации в Выхино-Жулебино проходят публичные слушания. Жители района могут высказывать свои пожелания, которые будут переданы проектировщикам.

- В Выхино-Жулебине публичные слушания проходят сразу по трем проектам планировки (микрорайоны 128бв, 136, 137-138), - рассказала Юлиана Княжевская. - В таком случае мы можем говорить о комплексном обновлении даже не отдельных кварталов, а всего района. Доступ к социальной и транспортной инфраструктуре получат все живущие здесь москвичи.

Напомним, программа реновации была запущена московским правительством в 2017 году. Благодаря ей 350 тысяч московских семей (это около миллиона человек) получат новые квартиры с готовой отделкой.