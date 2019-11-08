2019-11-08T14:41:15+03:00
Авто

Москвичи могут пожаловаться на работу такси и каршеринга

Горячая линия будет работать две недели, начиная с 11 ноября
Анастасия ВАРДАНЯН
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Специалисты обещают, что не просто выслушают и дадут совет, но и в случае реально подтвержденных нарушений, накажут виновныхСпециалисты обещают, что не просто выслушают и дадут совет, но и в случае реально подтвержденных нарушений, накажут виновныхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вам нагрубил водитель такси, отказался дать сдачу, а может и вовсе сел за руль без путевого листа, тогда звоните на горячую линию Роспостребнадзора. Жалобы на работу такси и каршеринга будут принимать ровно две недели с 11 по 25 ноября. Специалисты обещают, что не просто выслушают и дадут совет, но и в случае реально подтвержденных нарушений, накажут виновных.

- Первичную консультацию можно получить в круглосуточном режиме. А вот заявки будут принимать по будням с 8.30 до 17.15, - сообщили «КП» в пресс-службе Роспотребнадзора. - Звонить можно по единому для всех регионов мноногоканальному номеру 8 800 555 49 43.

Такие горячие линии проходят ежегодно. Так, в прошлом году от недовольных потребителей поступило более двух тысяч звонков. В некоторых случаях конфликты были настолько серьезными, что потребителям пришлось обращаться в суды.

- Наши специалисты и в этом году будут оказывать реальную помощь в составлении претензионных и исковых заявлений, - пояснили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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