2019-11-08T18:41:28+03:00
Общество

Илья Резник проведет автограф-сессию на открытии нового «Галамарта» в Москве

Праздник состоится 9 ноября с 13.00 до 15.00, а все гости получат в подарок книги
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Праздник состоится 9 ноября.Праздник состоится 9 ноября.
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В субботу, 9 ноября 2019 года в Москве в новом магазине «Галамарт» в ТЦ «Ангара» народный артист России и поэт Илья Резник проведет встречу с поклонниками. Маэстро не только презентует свои детские книги, но и раздаст автографы! Скучно точно не будет, ведь вместе с Резником на празднике выступит его детский музыкальный театр «Маленькая страна». Но и это далеко не все сюрпризы. Каждый гость, пришедший 9 ноября на мероприятие, получит в подарок одну из книг автора!

- Добрые и легкие рассказы от Ильи Резника точно смогут очаровать малышей, а автограф автора превратит книгу в настоящую семейную реликвию! – уверены организаторы.

Специально для детей Илья Резник сочинил добрые истории. Их собралось столько, что все это вылилось в целую серию книг, которая к тому же будет расширяться в дальнейшем. А красочные иллюстрации ко всем произведениям создали талантливые художники из «Галамарта»!

Адрес магазина: г. Москва, ТЦ «Ангара», Чонгарский бульвар, 7, цоколь.

Презентация и автограф-сессия: 9 ноября с 13.00 до 15.00

Сайт «Галамарт»

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