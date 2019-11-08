В Подмосковье задержали студента, готовившего бойню в колледже

СЕГОДНЯ 16:43 2019-11-08T16:43:30+03:00

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В конце октября сотрудники ФСБ предотвратили массовый расстрел в Луховицком аграрно-промышленном колледже. Убийство своих сокурсников и преподавателя молодой человек по имени Борис М. запланировал на 29 октября, однако попался на покупке оружия и был задержан стражами порядка.

Сейчас молодой человек находится в СИЗО-6 в городе Коломна. Он совсем недавно перебрался в камеру после карантина. По словам соседа, юноша тихий, не общительный.

Одной из причин, почему Борис собирался совершить этот дикий поступок - расстрелять несколько человек, как он сам говорит, были издевательства со стороны более сильных сверстников.

«Я не хуже других. Вообще у нас в техникуме все время что-то происходит. Ну я взорвал гранату в комнате (речь о гранате для страйкбола, эпизод имел место несколько месяцев назад — прим.ред.), а до этого еще унитаз кто-то разбил», - цитирует задержанного сайт mk.ru.

Юноша рассказал, что жил в общежитии Зарайска. Дома его никто не ждал: родители давно лишены родительских прав. Отец - хронический алкоголик, мать лечится в психиатрической больнице. В школьные годы молодой человек жил с бабушкой, но теплых отношений с ней не было. При первой возможности он переехал.

В настоящее время юноша ожидает суда, защищать го интересы будет общественный защитник, денег на адвоката у него нет.

ИСТОЧНИК KP.RU