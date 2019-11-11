2019-11-11T12:56:27+03:00
Москва

В Москве около станций метро и МЦД благоустроят территорию

Власти планируют высадить почти 1,8 тысяч деревьев
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве высадят 1,8 тысячи деревьев в 2019 годуВ Москве высадят 1,8 тысячи деревьев в 2019 году
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По итогам 2019 года в Москве около станций метро, МЦД и вдоль маршрутов наземного транспорта, на территориях рядом с промышленными предприятиями и спортшколами высадят около 10 тысяч деревьев и кустарников. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

К посадке в городе было запланировано 1,8 тысяч деревьев и 8,2 тысячи кустарников. При этом на сегодняшний день половина от общего числа уже высажена. Больше всего новых зеленых насаждений появится в Юго-Восточном округе столицы, здесь планируется высадить порядка 800 деревьев. Еще более 650 саженцев высадят проспекте Защитников Москвы, а также в скверах на улицах Покровской и Маресьева. Для посадки здесь используют такие породы как липы, рябины и клены разных видов, каштаны, декоративные яблони, вязы, красные дубы, ели, сосны, лиственницы, туи, березы, черемуха, ивы и вишни, пишет РИАМО.

А вот среди кустарников были выбраны дерен, бересклет, лещину, спирею, кизильник, сирень, боярышник и калину. Все эти породы отличаются морозо- и ветроустойчивостью, а также хорошо адаптированы к условиям большого города, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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