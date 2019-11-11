2019-11-11T13:48:25+03:00
Москва

Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в ближайшую неделю

Показатель превысит норму уже во вторник
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве прогнозируют высокое атмосферное давлениеВ Москве прогнозируют высокое атмосферное давлениеФото: Иван МАКЕЕВ
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В ближайшие сутки в московском регионе ожидается резкий скачек атмосферного давления. Своего наивысшего показателя он достигнет во вторник, 12 ноября, а затем продержится до конца недели.

Причиной высокого атмосферного давления эксперт называют погодное явление. Дело в том, что арктический антициклон с центром в Ханты-Мансийском АО начнет оттеснять циклонические вихри на северо-запад. В связи с этим на европейской части континента атмосферное давление будет расти.

«Одиннадцатого ноября по региону атмосферное давление составит 744-749 миллиметров ртутного столба, что является нормой. Но уже в утренние часы двенадцатого ноября давление подрастет до 754-756 миллиметров ртутного столба», - приводит сообщение метеоэкспертов интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что такая тенденция будет сохраняться несколько дней. При этом температура в городе будет понижаться, существенных осадков не ожидается, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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