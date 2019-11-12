2019-11-12T12:22:23+03:00
Происшествия

На подмосковной автостоянке сгорели более 10 машин

Во время ЧП никто не пострадал
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Пожарные ликвидировали огонь менее, чем за часПожарные ликвидировали огонь менее, чем за часФото: Алексей БУЛАТОВ
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В подмосковном поселке Дружба Раменского района на автостоянке произошел крупный пожар. Огонь уничтожил более десяти машин, их владельцы, к счастью, не пострадали.

По данным спасателей, пожар начался в ночь на вторник, 12 ноября, на Лесной улице. Звонок в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступил в третьем часу ночи. Уже через двадцать минут пожарные были на месте и боролись с огнем.

В результате, в короткие сроки удалось потушить огонь, который повредил более десяти машин, передает телеканал «360».

К моменту приезда пожарных огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы 25 человек и семь единиц спецтехники. Им удалось справиться с огнем менее, чем за час.

К счастью, в результате, ЧП никто не пострадал. Сотрудникам экстренных спецслужб предстоит установить причину возгорания, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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