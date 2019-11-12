В 2020 году в Москве отремонтируют 50 поликлиник

СЕГОДНЯ 13:37 2019-11-12T13:37:43+03:00

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В 2020 году в 50 столичных поликлиниках начнется капитальный ремонт. Это необходимо для повышения доступности первой медицинской помощи и для улучшения ее качества. После завершения работ медучреждения планируется оснастить новейшей техникой.

Большинство зданий городских поликлиник построены около 50 лет назад и системы электроснабжения в них не рассчитаны на мощность современной техники. Кроме того будет проведена перестановка помещений и заменены инженерные коммуникации, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

Как отметил руководитель городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун, улучшение работы московских поликлиник является приоритетной задачей на ближайшие годы.

«Новый московский стандарт поликлиник – это не просто ремонт, это больше врачей самых востребованных специальностей, больше диагностических возможностей и оборудования. Поликлиники станут комфортнее для врачей и пациентов», – цитирует Хрипуна РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU