В московской больнице пациент погиб, упав с кровати

СЕГОДНЯ 16:05 2019-11-12T16:05:55+03:00

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В 67-й городской больнице скончался пациент. Мужчина упал с кровати и ударился головой, травма оказалась слишком серьезной.

Как сообщает mk.ru, 52-летнего москвича госпитализировали из-за обострения хронического заболевания. В последние годы он злоупотреблял спиртным и периодически оказывался в медицинских учреждениях.

Предыдущее лечение закончилось в октябре, но родственники были уверены, что пациента выписали раньше времени. В начале ноября его снова отправили на лечение в 50-ю больницу, а 6 ноября случилась беда.

Пациент упал с кровати и ударился головой о соседнюю кровать. Подняться на ноги москвич уже н смог. Медики диагностировали у него оскольчатый перелом черепа, трещину в голове, сотрясение мозга..

Родственники недоумевают, как можно было получить такие серьезные травмы упав с кровати? Они даже допускают мысль, что мужчину могли избить, или он упал с лестницы.

Вечером 6 ноября мужчину перевели в 67-ую больницу. 11 ноября в реанимации он умер от травмы головы. Сейчас по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU