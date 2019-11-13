В пожаре на юго-западе Москвы пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 13:56 2019-11-13T13:56:41+03:00

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На юго-западе Москвы при тушении огня пожарные спасли 14 человек. Возгорание произошло в квартире многоэтажного дома на первом этаже на улице Профсоюзная в ночь на среду, 13 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

Сигнал о возгорании поступил в 3:45, а в в начале пятого огонь уже был полностью ликвидирован, передает сайт news.ru.

«Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня и в 4:20 полностью ликвидировать загорание», — говорится в сообщении спасателей.

Во время пожара огонь распространился на площади около 20 квадратных метров. Пожарным удалось спасти 14 человек, двое из которых дети. В результате происшествия пострадали четыре человека. Все спасенные и раненые были переданы на осмотр врачам. Медики оказали необходимую первую помощь всем, кто в ней нуждался, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU