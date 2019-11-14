Музыканты стали в полтора раза чаще выступать в столичном метро

СЕГОДНЯ 09:49 2019-11-14T09:49:41+03:00

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Проект "Музыка в метро" набирает все большую популярность, как среди пассажиров, которые могут "на бегу" послушать живую музыку, так и среди самих музыкантов. Если в прошлом году, в метро состоялось только 7 тысяч живых концертов, то сейчас их уже порядка 10 тысяч.

- В новом сезоне для пассажиров выступили Zivert, Мот, Natan, MARUV, Звонкий, Ирина Нельсон, Дана Соколова, Андрей Гризли, Максим Свобода, Дмитрий Карташов, группа Cream Soda, шоу барабанщиков Vasiliev Groove, - пишет РИАМО.

Этому поспособствовало, в первую очередь, появление новых мест для выступлений. Так, в этом году были открыты две новые площадки вне метро: в павильоне МЦД на площади Киевского вокзала и на Даниловском рынке. Там музыканты выступают в теплое время года.

ИСТОЧНИК KP.RU